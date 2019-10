Prévisions météo à l'indienne: temps de M...OUSSON, mais on pourrait avoir 20°C ce week-end

En Inde, l'année se sépare entre saisons sèches et saisons humides et pendant ces dernières, la mousson est une période d'intenses pluies. Par contre, dans une bonne partie de cet immense pays, les températures restent douces toute l'année. Eh bien, on a un peu l'impression d'y être avec encore une pluie abondante aujourd'hui et dans le même temps une remontée des températures qui pourraient attendre 20 voire 21 °C ce week-end! Rappelons qu'on est quand même à la mi-octobre.

La journée démarre sous la pluie qui va globalement tomber en abondance aujourd'hui. Ce matin, le temps sera temporairement plus sec sur l'ouest et sur le centre alors que les pluies se décaleront vers l'est. Quelques éclaircies se dessineront même sur les Flandres. L'après-midi, les pluies persisteront surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse et le risque d'averses augmentera à nouveau sur le centre. Il fera généralement sec sur l'ouest avec la possibilité d'éclaircies. Les maxima atteindront 10 degrés sur les Hautes-Fagnes et 16 degrés sur l'ouest. Ce soir, il y aura encore quelques pluies sur l'est du pays puis le temps deviendra généralement sec après minuit.

Mercredi, le temps deviendra rapidement instable dès la matinée avec de fréquentes averses pouvant être accompagnées d'un coup de tonnerre voire d'un peu de grésil. Le temps sera souvent très nuageux, mais l'une ou l'autre éclaircie pourra apparaître. Les maxima ne dépasseront pas 8 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés au littoral. Le vent de sud-ouest deviendra modéré et parfois assez fort à l'intérieur des terres et il sera assez fort au littoral. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h sous les averses.

Jeudi, les prévisions restent incertaines. Les averses pourront encore être possibles en matinée, mais le temps deviendrait probablement plus sec à partir de l'ouest l'après-midi avec de plus larges éclaircies. Le vent de sud-ouest s'orientera à l'ouest et sera bien présent, modéré à assez fort dans l'intérieur et parfois fort au littoral. Maxima de 11 à 16 degrés.

Vendredi, le temps sera variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Le risque d'averses sera plus important sur la moitié nord. Les maxima seront compris entre 12 et 17 degrés.

Les prévisions pour le prochain week-end sont encore incertaines. Samedi pourrait être une journée assez agréable et temporairement plus sèche. Les nuages seraient plus nombreux sur le nord-ouest avec la possibilité de quelques gouttes. Ailleurs, les éclaircies seraient assez larges. Maxima de 17 à 20 degrés.

Dimanche, la nébulosité pourrait à nouveau devenir abondante avec un risque de précipitations croissant l'après-midi sur toutes les régions. Maxima de 17 à 21 degrés. A nouveau plus de vent.