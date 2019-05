Prévisions météo: à quand le bout du tunnel?

Ce lundi, le temps sera partiellement à très nuageux et une ligne d'averses transitera du nord-ouest vers le sud-est. Dans l'avant midi, elle se trouvera principalement sur le nord-ouest, dans l'après-midi sur le centre et vers le soir, elle se trouvera sur le sud-est. Il fera frais avec des maxima entre 7 et 12 degrés. Le vent deviendra modéré d'ouest à sud-ouest. Dans le nord-ouest du pays, il s'orientera vers le nord-ouest. A la mer, il sera parfois assez fort.

Ce soir, il y aura encore temporairement des averses en Ardenne mais ailleurs il fera sec. Cette nuit, le temps deviendra partout sec mais restera en grande partie nuageux. De la brume ou du brouillard pourront se former localement. Les températures redescendront entre -1 degré dans les Hautes Fagnes et +2 ou +3 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible de direction variable puis de sud.



Mardi, la nébulosité sera variable à abondante avec la possibilité d'une faible ondée mais en de nombreux endroits, le temps restera sec. Les maxima seront encore frais pour la saison, compris entre 8 et 13 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud ou de direction variable, s'orientant au sud-est en fin de journée.



Mercredi, après le passage d'une zone de pluie du sud vers le nord, le temps deviendra instable avec quelques éclaircies mais aussi des averses pouvant être accompagnées d'orage. Maxima compris entre 10 degrés en haute Belgique et 15 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud puis de sud-ouest.



Jeudi, la nébulosité sera variable à très abondante avec, principalement dans l'intérieur, des périodes de pluie ou quelques averses intenses avec un risque d'orage. Les maxima seront compris entre 10 et 16 degrés.



Vendredi, le temps sera variable avec, surtout dans l’intérieur, des averses en cours de journée. Les maxima seront compris entre 10 et 16 degrés sous un vent modéré de sud-ouest à ouest.



Samedi, le temps restera variable avec des averses qui se déclencheront dans l'intérieur. Les maxima seront compris autour de 14 degrés sous un vent d'ouest à nord-ouest qui se renforcera.



Dimanche, les maxima ne devraient pas dépasser 12 ou 13 degrés sous un vent soutenu de nord-ouest. En cours de journée, des averses se déclencheront dans l'intérieur.



D’après les tendances à 14 jours de l’IRM, les risques de précipitations semblent être limités à la mi-mai et il devrait y avoir davantage de soleil. Les températures augmenteront vers les normales de saison.