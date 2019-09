Prévisions météo: à quel temps faut-il s'attendre après ce week-end frais?

Dimanche, le temps restera variable avec des éclaircies, des passages nuageux et quelques averses, sans doute moins présente que la veille, a annoncé l'Institut royal de météorologie (IRM). Un coup de tonnerre restera possible, surtout en Haute Belgique. Les maxima seront compris entre 13° et 18° seulement, sous un vent faible ou modéré de nord à nord-ouest.



En soirée, une dernière ondée restera encore possible localement. Ensuite durant la nuit, le temps deviendra généralement sec et calme avec de larges éclaircies. Une faible averse reste possible au littoral. Des bancs de brouillard pourront se former. Le vent deviendra faible et reviendra du nord-ouest vers le sud-ouest. Les minima seront de 4° en Hautes Fagnes à 10° à la mer. En début de semaine prochaine, le temps sera légèrement variable et pratiquement sec, avec des maxima qui retendront vers les 20°.

Lundi, après dissipation de la grisaille matinale, les éclaircies laisseront la place en cours de journée à un ciel plus nuageux. Seules quelques gouttes seront possibles. Les températures maximales seront comprises entre 14 degrés en Ardenne et 18 degrés ailleurs. Le vent sera faible de secteur sud-ouest.

Mardi, le temps devrait rester sec sous un ciel peu à partiellement nuageux. Le vent sera généralement faible de direction variable. Maxima de 14 à 20 degrés.

Mercredi, nous profiterons d'abord d'un temps ensoleillé. Ensuite, le ciel s'ennuagera et de faibles pluies suivront par le littoral. Maxima de 16 à 20 degrés. Vent modéré de sud-ouest.

Jeudi, le ciel sera changeant mais le temps sec à une faible averse près. Maxima proches de 21 degrés. Vent modéré de sud-ouest.

De faibles pluies sont attendues la nuit de jeudi à vendredi et encore vendredi matin. Dans le courant de la journée, un temps plus sec avec des éclaircies reviendra par l'ouest. Maxima entre 16 et 20 degrés.