Prévisions météo: à quel temps faut-il s'attendre ce week-end?

Ce vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale localisée, il fera d'abord assez ensoleillé dans l'intérieur du pays. Peu à peu, des cumulus feront leur apparition et pourront être porteurs d'une averse dans le nord-ouest du pays. Les maxima varieront entre 16 ou 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 18 à 20 degrés dans le centre. Le vent faible et variable deviendra modéré de secteur ouest en cours de journée. Vers la côte, le vent sera modéré et virera du sud-sud-ouest à l'ouest.



Ce soir et cette nuit, quelques averses localisées pourraient encore toucher le nord-ouest du pays. Ailleurs, le temps sera sec avec de larges éclaircies et quelques champs nuageux. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, de la brume et des nuages bas pourront réduire la visibilité. Les minima varieront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés à la côte. Le vent reviendra de l'ouest au sud-ouest et restera généralement modéré dans l'ouest du pays. Dans le sud-est du pays, le vent sera toutefois faible sans direction précise.

Samedi, la journée débutera avec du soleil et des champs nuageux. Ensuite, des cumulus feront leur apparition et quelques averses seront alors possibles, essentiellement sur la moitié nord du pays. Les maxima varieront autour de 16 degrés en Hautes-Fagnes, de 18 ou 19 degrés à la côte, et de 20 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de secteur ouest.



Un dimanche assez ensoleillé

Dimanche et lundi, le temps sera assez ensoleillé. Les maxima se situeront entre 18 et 23 degrés dimanche mais, lundi, on pourra atteindre les 25 degrés localement.



Dans le courant de la journée de mardi, les vestiges du cyclone "Hélène" devraient atteindre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Les prévisions doivent encore être affinées, mais suivant les derniers modèles ce système devrait épargner le Benelux. Selon ce scénario, l'arrivée de cette ancienne tempête tropicale sur les îles Britanniques fera remonter de l'air méridional très chaud vers la Belgique. Les maxima pourront alors dépasser les 25 degrés en beaucoup d'endroits mardi. Nous pourrions perdre quelques degrés mercredi et jeudi. Toujours suivant ce scénario, le temps devrait être ensoleillé ou peu nuageux, mais on n'exclut pas l'arrivée d'orages en provenance de France.