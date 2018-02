Prévisions météo: à quel temps faut-il s'attendre ce week-end et durant les congés de Carnaval?

Samedi, la zone pluvio-neigeuse achèvera de traverser notre pays en début de journée. Après son passage, retour des éclaircies sur l'ouest du pays l'avant-midi, puis sur le centre en milieu de journée. En Ardenne, la nébulosité restera assez abondante avec encore possibilité de quelques flocons. Maxima de 0 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 5 degrés sur l'ouest du pays. Vent faible d'ouest à nord-ouest, s'orientant ensuite au sud-ouest l'après-midi.



Arrivée d'une nouvelle zone de précipitations durant la nuit de samedi à dimanche. Des pluies se produiront sur l'ouest du pays puis se transformeront en neige en arrivant sur le centre et sur l'est du pays où les températures redeviendront négatives. Le vent de sud à sud-ouest sera assez fort avec avec des rafales de 60 km/h.



Dimanche, nébulosité abondante avec de la pluie ou des averses. Des chutes de neige ou de neige fondante se produiront encore sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Retour de quelques éclaircies en cours d'après-midi sur l'ouest puis le centre du pays. Les températures varieront entre 1 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 6 degrés sur l'ouest du pays. Vent assez fort de sud à sud-ouest, virant ensuite à l'ouest en redevenant modéré.



Retour d'un temps plus calme

Lundi et mardi, retour d'un temps plus calme et plus sec avec par moments du soleil. Les nuits et les matinées seront à nouveau assez froides. Les températures redeviendront positives l'après-midi dans la plupart des régions, mais le gel sera permanent sur les hauts plateaux de l'Ardenne.



Mercredi, le temps sera variable avec un risque de quelques gouttes ou flocons en Ardenne. Maxima autour de 5 degrés dans le centre.

Le soir et durant la nuit de mercredi à jeudi, une zone de pluie active devrait traverser notre pays, probablement précédée de neige. Lente hausse des températures.



Jeudi, temps généralement sec et partiellement nuageux avec un risque d'une ondée. Un peu plus doux avec des maxima autour de 9 degrés à Bruxelles.