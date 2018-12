Prévisions météo: à quel temps faut-il s'attendre pour le réveillon de Noël?

Ce dimanche après-midi, l'Institut royal de météorologie prévoit un ciel très nuageux avec de la pluie. Dans le sud-est du pays, ces pluies seront plus abondantes. Les maxima seront compris entre 7 et 11° au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre 10 et 12° ailleurs. Le vent modéré de sud virera au secteur ouest et deviendra modéré à parfois assez fort, avec des rafales entre 45 et 55 km/h en Flandre et jusqu'à 60 km/h dans le sud-est de la Belgique.



Ce soir, les pluies persisteront encore dans la plupart des régions. En cours de nuit, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies à partir du nord. En Ardenne, des nuages bas, des brumes et du brouillard se formeront assez rapidement. Les minima seront compris entre 2 et 4 degrés en Ardenne et entre 4 et 7 degrés ailleurs. Le vent modéré de secteur ouest virera au nord-nord-ouest et deviendra faible.





Les routes pourraient devenir glissantes



Demain, il fera assez ensoleillé, surtout en matinée. Les maxima ne dépasseront plus 8° au littoral et 2° en Hautes-Fagnes. Pendant la nuit de lundi à mardi, des nuages bas et du brouillard givrant se formeront. Localement, les routes pourraient devenir glissantes.

Au réveillon de Noël, le temps restera sec avec d'abord des champs nuageux et de larges éclaircies. Ensuite, du brouillard se formera et en nombreux endroits, il peut givrer. Les minima seront voisins de -4 degrés en Hautes-Fagnes, de -1 degré dans le centre et de +2 degrés au littoral. Le vent restera faible et tournera de nord-est au sud à sud-ouest.