Prévisions météo: à quoi faut-il s'attendre pour les festivités de ce 21 juillet?

Aujourd'hui, alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Très localement dans le nord et le nord-ouest, une petite averse n'est pas exclue. Au littoral, le temps deviendra généralement ensoleillé. Maxima entre 21 degrés au littoral et 24 ou 25 degrés dans le centre. Vent modéré d'ouest.