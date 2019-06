Prévisions météo: soleil et chaleur en perspective, cela va-t-il durer ?

Aujourd'hui, après un début de journée nuageux sur la partie nord-ouest du pays avec de la brume, le soleil reprendra progressivement le dessus partout dans l'intérieur des terres. Il n'y a qu'à la côte que les nuages bas et les brumes ou les brouillards pourront être tenaces et persister une bonne partie de la journée. Les maxima, très contrastés selon les régions, seront compris entre 19 degrés au littoral et 33 degrés en Lorraine Belge, avec des valeurs proches de 28 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré, et à la mer assez fort, et virera au secteur nord à nord-est.