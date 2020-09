Prévisions météo: à quoi s'attendre dans les prochaines heures après l'entrée fracassante de l'automne?

Le premier samedi d'automne annonce avec fracas la fin de l'été: la tempête Odette fait rage, amenant avec elle un temps variable, marqué par les averses ou la pluie samedi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre rappellera également la fin des beaux jours, ne grimpant pas plus haut que 8 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés ailleurs.

A quoi s'attendre dans les prochaines heures? En a-t-on fini avec cette tempête? Stéphane Van Bellinghen était invité sur le plateau du RTL INFO 13H pour répondre à ces questions.

"Oui, elle est en train de se combler vers l'Allemagne mais comme prévu, elle a bien soufflé la nuit dernière, avec des vents entre 110 et 115 km/h relevés sur la plage. A Gand, on a relevé des rafales de 80km/h, dans le centre 60 à 80 km/h. Il y a aussi eu pas mal de précipitations sur tout le pays, mais surtout sur une bande qui part de Gand, Anvers, Bruxelles et Charleroi où il est tombé entre 20 et 50 litres d'eau par mètre carré. L'IRM reste en vigilance jaune concernant la pluie jusqu'à demain puisque ce soir on attend une nouvelle dépression très active qui va arriver par le nord-est, et qui va donner de nouveau pas mal de pluie entre 15 et 25 litres d'eau par mètre carré qui vont se rajouter aux précipitations tombées la nuit dernière. Le vent va se renforcer encore une fois de plus ce soir et cette nuit, surtout à la mer avec jusqu'à 90 km/h en rafales, toujours 50 à 60 dans l'intérieur des terres. Donc oui, on en a fini avec Odette, mais la situation reste tout de même compliquée."

L'automne s'installe apparemment très rapidement avec du vent chez nous, de la neige ailleurs?

"Exactement, net changement de temps chez nos voisins français puisqu'il y a à peine dix jours, la France était touchée, comme chez nous, par un pic de chaleur. Pour un un mois de septembre, on relevait à l'époque plus de 30 degrés localement, c'était le 14 et le 15 septembre. C'était déjà un record qu'on n'avait jamais connu en France pour un mois de septembre, et puis là, baisse des températures, et passage d'une petite perturbation justement associée à notre dépression Odette. On observera aussi l'arrivée de la neige. Les sommets de Savoie, Haute-Savoie, Isère et les Hautes-Alpes ont été saupoudrés de blanc dans la nuit de jeudi à vendredi et également hier. On a relevé une dizaine de centimètres aux environs de 1.300 mètres et entre 30 et 50 centimètres à 2000 mètres par exemple aux Arcs. Ce samedi matin, Météo-France prévoit encore de la neige aux environs de 1100 mètres. Lundi, juste Avoriaz et Tignes, connaîtront encore quelques chutes de neige tandis que le reste des départements de Savoie et de Haute-Savoie seront touchés par la pluie. Donc à partir de mardi remontée des températures et normalement l'épisode neigeux précoce ne devrait pas continuer. Mais tout de même de la neige un 25 septembre, à l'entrée de l'automne on n'avait jamais vu ça."