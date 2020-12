Prévisions météo: à quoi va ressembler ce dernier week-end avant les fêtes?

Aujourd'hui, la journée débutera par de belles éclaircies sur le centre et l'est du pays. Des nuages bas pourront encore temporairement recouvrir le sud-est du pays. Par après, une zone de pluie peu active abordera l'ouest du pays en cours d'avant-midi. Elle se propagera ensuite au centre, avant d'atteindre l'est du pays en cours d'après-midi. Après son passage, les éclaircies reviendront sur les provinces de l'ouest. Bonne douceur avec des maxima de 8 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 12 degrés en Flandre. Le vent de sud sera modéré à parfois assez fort avec des rafales proches de 50 km/h; dans la région côtière et sur les hauteurs au sud du sillon Sambre et Meuse, jusqu'à 60 km/h. Le vent s'orientera ensuite au sud-sud-ouest.

Demain dimanche, la journée débutera par un temps généralement sec et un ciel assez nuageux. La grisaille sera encore temporairement au rendez-vous en Ardenne et en Gaume avec quelques bruines résiduelles. La nébulosité redeviendra ensuite variable dans toutes les régions avec quelques averses isolées. Les maxima varieront entre 6 ou 7 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 9 ou 10 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest sera généralement modéré dans l'intérieur du pays et assez fort le long du littoral.

Lundi, le ciel se couvrira rapidement avec des pluies parfois soutenues à partir de l'ouest du pays. L'atmosphère sera très douce avec des maxima de 7 à 10 degrés en Ardenne et de 10 à 13 degrés dans les autres régions. Le vent sera d'abord modéré de sud, puis deviendra assez fort de sud-ouest avec des pointes de 60 à 70 km/h.

Mardi, le ciel sera fort encombré avec des pluies parfois assez abondantes. Temps toujours très doux pour la saison avec des maxima de 10 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 13 degrés en Flandre. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré, parfois assez fort sur le sud du pays. Rafales de 50 km/h.

Mercredi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des pluies parfois sous forme d'averses. Temps toujours très doux avec des maxima de 9 à 13 degrés. Le vent de sud-ouest sera vigoureux avec des rafales de 70 à 80 km/h.

Jeudi, une nouvelle zone de pluie parfois sous forme d'averses traversera notre pays. Il fera progressivement plus froid et la pluie se transformera en neige ou neige fondante en Ardenne. Les températures ne dépasseront plus 1 degré dans les Hautes Fagnes et 8 degrés en bord de mer. Le vent passera au nord à nord-ouest et sera généralement assez fort.