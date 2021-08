Prévisions météo: à quoi va ressembler la fin de semaine?

Aujourd'hui, le temps restera très nuageux à couvert avec de faibles pluies ou de la bruine par intermittence. En fin de journée, le temps deviendra généralement sec sur l'ouest. La possibilité d'apercevoir l'une ou l'autre éclaircie restera limitée. Les maxima seront compris entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 19 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent restera modéré de secteur ouest.

Ce soir, des périodes plus sèches sont attendues avec quelques éclaircies. En cours de nuit, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et finalement, il pourra y avoir un peu de pluie ou de bruine. Des nuages bas réduiront la visibilité sur les hauteurs ardennaises. Les minima seront compris entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés au littoral. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, et à la mer, d'ouest-nord-ouest.

Jeudi, le ciel sera généralement très nuageux avec parfois possibilité d'une averse ou de quelques faibles pluies. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Ardenne et 20 degrés ailleurs, sous un vent de secteur ouest modéré.

Vendredi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec, surtout à la côte et sur la moitié nord du pays, risque de quelques faibles pluies. Sur la moitié sud du territoire, le temps restera probablement sec. En cours d'après-midi, davantage éclaircies se développeront à partir du nord et le temps deviendra généralement sec. Les maxima seront compris entre 18 et 22 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest à ouest.

Samedi, le temps deviendra temporairement sec et assez beau avec des éclaircies et des champs nuageux. Il fera également plus chaud avec des maxima autour de 25 ou 26 degrés sur la plupart des régions. Le vent sera généralement faible de secteur est à sud-est.

Dimanche, le temps deviendra variable et instable. Des pluies et des averses orageuses traverseront notre pays d'ouest en est. Les maxima se situeront autour de 25 degrés en Campine, tandis que sur l'ouest, ils devraient être limités à 21 degrés environ.