Prévisions météo: à quoi va ressembler la semaine?

Ce dimanche, le temps sera variable avec quelques averses, sur le nord-ouest du pays éventuellement avec quelques coups de tonnerre. Le ciel sera partiellement nuageux. Les maxima se situeront entre 16 et 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et entre 20 et 22 degrés ailleurs. Le vent, d'abord de secteur ouest à sud-ouest, virera graduellement au secteur ouest; il sera modéré à assez fort et, à la côte, d'abord fort puis généralement assez fort, avec des rafales autour de 50 km/h.

Lundi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. C'est sur le nord du pays que le risque de précipitations sera le plus important, avec également la possibilité d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et localement 22 degrés dans l'ouest du pays, sous un vent d'ouest modéré.