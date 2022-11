Prévisions météo: abondance de luminosité

Samedi sera doux et ensoleillé une fois la grisaille locale dissipée, annonce l'IRM à l'aube, prévoyant en outre des maxima entre 11 et 17 degrés. Après dissipation de la grisaille matinale locale, le soleil sera à nouveau bien présent, bien que parfois voilé par quelques nuages élevés. Il fera doux avec des maxima compris entre 11 degrés près de la frontière luxembourgeoise et localement 17 degrés dans le pays de Herve notamment.

Le vent sera faible à parfois modéré d'est à sud-est.