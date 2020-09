Prévisions météo: accrochez-vous, ça va souffler fort aujourd'hui

Vendredi soir et la nuit de vendredi à samedi, le vent continuera de se renforcer. Une tempête en flux de nord-ouest est prévue à la côte, avec des rafales de 110 km/h, ou plus sous les averses. Dans l'intérieur des terres sur le nord-ouest du pays, le vent de nord à nord-ouest sera parfois aussi tempétueux. Ailleurs, le vent sera assez fort à fort d'ouest à sud-ouest où des rafales de 70 à 90 km/h sont possibles. Le temps sera donc très venteux et variable avec des averses parfois soutenues et orageuses. Minima de 5 à 11 degrés.