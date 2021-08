Prévisions météo: alerte jaune pour la pluie en Wallonie et à Bruxelles jusqu'à 20h

Ce mardi débute sous la pluie et les averses, principalement sur la partie sud-est du pays, indique l'Institut royal météorologique (IRM), qui a émis une alerte jaune pour la pluie sur plus de la moitié du pays.

"De régulières périodes de pluie ou averses (parfois marquées et ponctuées d'un coup de tonnerre) sont encore prévues aujourd'hui pour le sud et l'est du pays. D'hier à la mi-journée jusqu'à ce soir, les quantités de précipitations pourront, par endroits, atteindre entre 30 et 50 l/m² en 24h", explique l’IRM sur son site internet. Toute la Wallonie, Bruxelles ainsi que le Brabant flamand sont concernés.

Cette nuit, la nébulosité restera variable mais les averses finiront par se lasser en deuxième partie de nuit. Le temps deviendra alors brumeux en plusieurs endroits et du brouillard pourrait également se former localement. Le mercure indiquera entre 8 et 14°C de minima.

> LA SUITE DE LA SEMAINE : DE LA PLUIE