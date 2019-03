Prévisions météo: après avoir goûté au printemps, attendez-vous à des précipitations à caractère... "hivernal"

Ce dimanche, le ciel sera souvent très nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine principalement dans l'avant midi. L'après-midi, le temps deviendra progressivement plus sec et quelques brèves éclaircies pourront se développer à partir de la frontière française. Les maxima se situeront entre 9 et 13 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest, et à la mer parfois fort. Des rafales de 50 à 65 km/h seront possibles.





Alerte jaune: de fortes rafales de vent

Ce soir, nous prévoyons localement de la pluie sur l'ouest et le nord-ouest mais il devrait encore faire en grande partie sec dans les autres régions. Cette nuit, il commencera à pleuvoir à partir du sud-ouest tandis qu'au nord-ouest et à l'ouest des averses potentiellement orageuses se déclencheront. Il fera doux avec des maxima compris entre 5 et 9 degrés. Le vent se renforcera pour devenir assez fort à fort de sud à sud-ouest avec des rafales de 70 à 90 km/h voire localement un peu plus en fin de nuit.

En raison de ces rafales de vent, l'institut royal météorologique belge (IRM) a émis une alerte jaune pour tout le pays, dès 3 heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi et jusqu'à 10h du matin lundi.

Lundi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie ou averses. Ces dernières pourront prendre la forme de giboulées et être accompagnées d'un coup de tonnerre. Sur le relief, les précipitations pourront même parfois adopter un caractère hivernal. Le vent de sud-ouest sera important, temporairement fort dans l'intérieur et très fort à la mer, avec surtout le matin des rafales pouvant par endroits atteindre ou légèrement dépasser les 90 km/h. Maxima de 6 à 11 degrés.

Mardi, le temps sera changeant avec à nouveau quelques pluies intermittentes ou quelques averses. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les maxima oscilleront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés en plaine, sous un vent modéré ou assez fort de sud-ouest, faiblissant en soirée.

Mercredi, une perturbation ondulante influencera notre temps avec à nouveau le risque de précipitations assez marquées et un vent de sud bien présent. Maxima autour de 11 degrés dans le centre.

Jeudi, le ciel sera nuageux le matin avec de de la pluie mais dans l'après-midi, il fera plus sec avec des éclaircies. Maxima de 11 degrés environ dans le centre sous un vent toujours soutenu de sud-ouest.

Vendredi, le risque de précipitations semble s'atténuer temporairement et l'on pourra profiter de quelques éclaircies. Maxima de 10 degrés à Bruxelles.