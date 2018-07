Prévisions météo: après la canicule, à quel temps doit-on s'attendre la semaine prochaine?

Dimanche, le ciel sera partiellement nuageux avec des voiles d'altitude et des champs de nuages moyens, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM). En fin d'après-midi, les nuages seront plus épais sur l'ouest du pays et donneront parfois lieu à quelques faibles pluies. Les maxima se situeront autour de 22° ou 23° dans la région côtière, et entre 23° et 28° ailleurs, sous un vent généralement modéré de secteur sud à sud-ouest. A la côte, le vent sera parfois assez fort.



Ce soir, quelques gouttes seront encore possibles par endroits. Durant la nuit, le temps deviendra sec partout avec des éclaircies progressivement plus larges. Les minima seront compris entre 13 et 19 degrés, sous un vent de sud modéré dans l'ouest et faible à modéré dans l'est.





Encore un risque d'averses lundi



Ce lundi matin, nous devrions encore profiter de belles éclaircies dans l'intérieur du pays. En cours de journée, la nébulosité augmentera principalement sur la moitié nord-ouest du pays avec un risque de quelques averses locales. Les maxima seront compris entre 25 degrés à la mer et 30 degrés en Campine et en Gaume. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest, s'orientant plus tard à l'ouest-sud-ouest.





Coup de tonnerre possible dans l'est



Mardi, la nébulosité restera variable et l'atmosphère encore instable sera parfois à l'origine de l'une ou l'autre averse, éventuellement accompagnée d'un coup de tonnerre dans l'est. Les maxima seront compris entre 21 degrés à la mer et 29 degrés dans l'extrême sud-est.





Peu de vent mercredi



Mercredi, la nébulosité restera variable. Dans le sud-est du pays, on conservera un temps parfois orageux. Ailleurs, le temps restera souvent sec. Les maxima seront proches de 27 degrés dans le centre et il y aura peu de vent.





Retour du soleil et de la chaleur jeudi et vendredi



Jeudi et vendredi, nous retrouverons à nouveau un temps ensoleillé et sec avec des températures qui remonteront autour des 30 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur nord ou de directions variées.





Et le week-end?



Samedi, le temps est incertain. Nous pourrions nous retrouver temporairement dans des courants maritimes sensiblement plus frais et légèrement instables. Cela pourrait avoir pour conséquence une légère chute du mercure et un risque d'une ondée locale.