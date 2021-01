Prévisions météo: après la neige, attention aux plaques de glace sur les routes

Aujourd'hui, il fera d'abord très nuageux avec quelques averses de pluie ou temporairement encore quelques averses hivernales. En cours de journée, il fera généralement sec sur la moitié ouest du pays avec parfois des éclaircies. Sur la partie est, le risque de quelques averses persistera toute la journée. Ce matin, on observera partout temporairement des bancs de brouillard locaux. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et +6 degrés à la mer. Le vent d'ouest à nord-ouest sera modéré et à la mer assez fort.

Par ailleurs, il y aura encore des averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne ce dimanche, ce qui a amené l'IRM à maintenir un avertissement jaune pour les provinces de Liège et du Luxembourg jusqu'à 17h00 dimanche et jusqu'à 10h00 pour la province de Namur. Les usagers de la route devront donc se montrer prudents en raison des conditions météorologiques et ses plaques de givre ou de glace par endroits.

La nuit prochaine, le temps deviendra généralement sec. Des éclaircies seront présentes au nord du sillon Sambre et Meuse. Dans le sud-est du pays, par contre, la nébulosité restera abondante avec de la brume et du brouillard; le risque de quelques faibles chutes de neige persistera. Les minima varieront de -1 degré en haute Belgique à +4 degrés à la mer, sous un vent faible à souvent modéré qui reviendra de secteur ouest à sud-ouest.

Lundi, à l'exception de l'une ou l'autre ondée dans la région côtière, le temps restera sec. Les nuages bas seront toutefois tenaces en Ardenne, avec des visibilités localement réduites. Sur les autres régions, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies parfois larges. Les maxima se situeront autour de 0 ou 1 degré en Ardenne, de 4 ou 5 degrés dans centre, et de 6 ou 7 degrés sur l'extrême ouest. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest, revenant au secteur sud à sud-est en fin de journée.

Mardi matin, le ciel sera couvert avec des pluies sur la plupart des régions; sur les hauteurs de l'Ardenne, il s'agira d'abord encore de chutes de neige ou éventuellement de pluie verglaçante. L'après-midi, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest. Il fera plus doux avec des maxima de 1 ou 2 degrés sur le relief ardennais à 9 ou 10 degrés sur l'extrême ouest, sous un vent de sud-ouest généralement assez fort.

Mercredi, le ciel sera souvent très nuageux avec risque de quelques périodes de pluie ou de bruine, a priori plus fréquentes sur l'ouest du pays. Le sud-est du territoire pourrait même rester généralement sec avec éventuellement quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 4 ou 5 degrés en Hautes-Fagnes et 10 ou 11 degrés en plaine, sous un vent toujours assez fort de sud à sud-ouest.

Jeudi, le temps deviendra plus variable avec alternance d'éclaircies et d'épisodes plus nuageux parfois accompagnés d'averses. Les maxima seront compris entre 5 ou 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 ou 9 degrés en plaine, sous un vent assez fort à fort de secteur sud-ouest. Durant la soirée ou la nuit, une dépression devrait transiter via le nord-est de la France et conduire à des précipitations sur le sud-est; celles-ci pourraient alors être sous forme de neige sur les hauteurs de l'Ardenne.

Vendredi, le ciel sera à nouveau changeant avec parfois de larges éclaircies mais aussi des nuages cumuliformes localement porteurs d'averses. Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur sud-ouest.

Samedi, le temps devrait devenir plus hivernal avec un risque de chutes de neige en Ardenne, et de précipitations à caractère hivernal aussi à plus basse altitude. Les maxima seront compris entre 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne à 4 ou 5 degrés en plaine.