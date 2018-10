Prévisions météo: du soleil, des nuages et quelques pluies attendues

Si des éclaircies persisteront encore dans l'extrême sud du pays, la lente progression des champs nuageux amènera par endroits quelques faibles pluies ce mercredi. Les maxima seront compris entre 18°C dans le nord-ouest à 25°C dans le sud.



La matinée sera humide dans le nord du pays, avec de faibles pluies et une nébulosité abondante. Les nuages gagneront toutes les régions en cours de journée mais épargneront l'extrême sud, où le temps restera chaud et ensoleillé. Les maxima oscilleront entre 18°C à la Côte et 25°C dans l'extrême sud. Le vent sera faible à modéré.

Une zone de faibles pluies traversera le pays en soirée et durant la nuit, avant que le ciel ne se dégage sur le nord-ouest et le centre en seconde partie de nuit. Les minima varieront de 9°C à 12°C, sous un vent faible à modéré de secteur nord à nord-est.