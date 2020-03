Prévisions météo: ça y est, on voit ENFIN le bout du tunnel

Mercredi, nuages et éclaircies alterneront. Il y aura parfois de larges éclaircies sur la moitié nord du pays, surtout en matinée. Sur le sud et le sud-ouest, les nuages seront plus nombreux et pourront s'étendre vers le centre en cours d'après-midi. Sur le nord-ouest, des nuages bas seront possibles dans l'après-midi. Le temps restera généralement sec excepté en Ardenne où le risque d'une faible averse sera possible. Les maxima seront très doux avec des valeurs comprises entre 12 et 16 degrés. Le vent sera faible dans la moitié sud du pays de sud à sud-ouest. Dans la moitié nord du pays, le vent sera modéré de sud-ouest à ouest.