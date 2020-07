Prévisions météo: la semaine PARFAITE, ensoleillée sans être trop chaude

Aujourd'hui, des pluies se produiront encore ce matin sur le centre et l'est du pays. Par après, le temps deviendra plus sec avec une nébulosité variable et des éclaircies qui s'élargiront à partir du nord-ouest. Il fera un peu plus frais avec des maxima de 18 degrés en sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 20 degrés dans le centre du pays et 23 degrés en Gaume. Le vent sera généralement modéré de nord.

Ce soir, les nuages disparaîtront progressivement. La nuit, le ciel sera peu nuageux ou serein avec des minima de 6 degrés dans les vallées ardennaises à 13 degrés au littoral. Vent faible de nord.

Mardi, les éclaircies seront d'abord assez généreuses puis des nuages cumuliformes pourront se développer dans l'intérieur des terres. Le littoral mais aussi le sud du pays conserveront de belles éclaircies. Le vent sera faible puis parfois modéré, majoritairement du secteur nord. Les maxima seront compris entre 18 ou 19 degrés au littoral ou en Haute Ardenne et 23 degrés en Lorraine belge.

Mercredi, le temps n'évoluera pratiquement pas par rapport à la veille. Il fera sec, relativement calme avec parfois du soleil, et à nouveau quelques développements nuageux en cours de journée. Les maxima varieront entre 19 degrés à la mer et sur les hauteurs ardennaises et 24 degrés en Lorraine belge. Le vent restera faible à modéré de secteur nord.

Jeudi, le temps sera calme, sec et partiellement nuageux. Les maxima se situeront entre 20 et 25 degrés.

Vendredi, le temps sera encore assez chaud et généralement sec, sous un ciel partiellement nuageux. Localement, un peu de pluie n'est toutefois pas exclue. Maxima autour de 25 degrés.