Prévisions météo: après un dimanche ensoleillé, peut-on espérer une BELLE semaine?

Ce soir, le temps sera encore sec avec un ciel peu nuageux à serein. Ensuite, la nébulosité augmentera durant la nuit sur l'ouest et progressivement aussi sur le centre avec quelques pluies à partir du littoral en fin de nuit. Sur les régions de l'est, de larges éclaircies persisteront. Les minima seront compris entre -4 degrés dans certaines vallées ardennaises, 6 ou 7 degrés sur le centre et 9 degrés au littoral. Le vent sera souvent modéré de secteur sud.

Lundi matin, alors que de larges éclaircies persisteront encore temporairement sur l'est, la nébulosité sera déjà très abondante avec des périodes de pluie sur l'ouest et le centre. L'après-midi, ce temps très nuageux gagnera toutes les régions bien que la perturbation perdra en intensité en se décalant vers l'est en donnant encore quelques averses. Sur l'ouest, quelques éclaircies reviendront. En fin de journée, le risque de précipitations deviendra à nouveau plus important à partir du littoral. Les maxima varieront entre 10 degrés sur les hauteurs du pays, 13 degrés sur le centre et 15 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré et s'orientera au sud-ouest.

Lundi soir, le temps sera d'abord très nuageux avec des averses, principalement sur la moitié ouest. Durant la nuit, le temps deviendra plus sec et de larges éclaircies gagneront la Flandre alors que des nuages bas se formeront du centre à l'est. Les minima seront compris entre 6 et 11 degrés sous un vent devenant faible à modéré de sud-ouest.

Mardi, le temps restera généralement sec avec, en beaucoup d'endroits, un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Une ondée pourrait toutefois se produire en matinée en région côtière, et l'après-midi très localement dans l'intérieur des terres. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la journée débutera par un temps gris avec des nuages bas, de la brume et du brouillard. Même l'après-midi, les éclaircies y seront plutôt rares. Les maxima se situeront entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 14 ou 15 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest à ouest.

Mercredi, le temps restera sec avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux. Le matin, on notera toutefois un risque de nuages bas et de bancs de brouillard, principalement en Ardenne. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera modéré de sud-sud-ouest en journée.

Jeudi, le temps restera sec et deviendra plus ensoleillé. En matinée, il y aura encore un risque de nuages bas, brumes et brouillards, surtout en Ardenne. Les températures resteront douces avec des maxima de 10 à 16 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est.