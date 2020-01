Prévisions météo: après un réveil dans le BROUILLARD, quel temps nous réserve ce jeudi?

Cette nuit et jeudi matin nous prévoyons la formation de nuages bas et de brouillard qui pourront limiter la visibilité à moins de 500 m, surtout sur l'Ardenne et la Lorraine belge.

Aujourd'hui, le temps restera sec et des nuages bas et du brouillard toucheront le sud du pays. Dans le courant de la matinée, les nuages bas s'étendront graduellement sur l'ouest et le centre du pays. L'après-midi, ces nuages se dissiperont graduellement sur la majeure partie du pays; ils laisseront alors la place à des périodes ensoleillées et à des voiles de nuages d'altitude. Les maxima, encore doux pour la saison, seront compris entre 7 ou 8 degrés en Haute Ardenne et 11 degrés en Campine. Le vent deviendra modéré à parfois assez fort de secteur sud à sud-est, avec des rafales autour de 50 km/h.