Prévisions météo: après un week-end agréable, à quoi va ressembler notre semaine?

Aujourd'hui, le temps sera d'abord ensoleillé. Dans le courant de la journée, quelques nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 22 ou 23 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est; à la côte, il sera modéré de nord à nord-est.

Ce soir et cette nuit, le temps sera calme, sec et peu nuageux avec parfois des voiles d'altitude. Localement risque de quelques brumes ou un banc de brouillard. Les minima seront compris entre 5 et 12 degrés, sous un vent faible de direction variable ou de secteur est à nord-est.