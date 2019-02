Prévisions météo: après un week-end ensoleillé, des températures presque ESTIVALES nous attendent cette semaine

Aujourd'hui, après la dissipation rapide des brumes et bancs de brouillards locaux, le temps sera ensoleillé avec par moments, tout au plus quelques voiles d'altitude. Les maxima seront très doux, compris entre 8 et 14 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur est-sud-est. Ce soir et cette nuit, le ciel demeurera peu nuageux à serein. Les minima oscilleront entre -2 et +3 degrés. Le vent deviendra généralement faible de sud-est. En Ardenne, il restera modéré.

Dimanche, après une nuit relativement froide, le temps sera calme et généralement ensoleillé avec des maxima compris entre 10 et 14 degrés. Le vent sera souvent faible de secteur est à sud-est.

Lundi, le temps sera à nouveau ensoleillé. Il fera très doux avec des maxima autour de 14 ou 15 degrés dans le centre, sous un vent faible et variable ou de secteur est.

Mardi sera une journée à nouveau ensoleillée avec des maxima jusque 16 degrés. Le vent sera faible de secteur est à sud-est.

Mercredi, nous bénéficierons toujours d'un temps ensoleillé avec des maxima localement jusque 17 ou 18 degrés et un vent faible de secteur sud à sud-ouest.

Jeudi, le ciel pourrait devenir graduellement plus nuageux à partir de l'ouest mais le temps devrait encore rester sec. Les maxima se situeront encore proches des 15 degrés dans le centre.

Vendredi, les tendances sont encore incertaines. Le risque de précipitation augmentera. Il fera plus frais avec des maxima de 10 ou 11 degrés dans le centre.