Prévisions météo: après une trêve printanière, c'est déjà le retour des averses et des orages

Aujourd'hui, le temps sera variable avec quelques timides éclaircies et des périodes très nuageuses. En cours de journée il pleuvra, puis plus tard des averses parfois à caractère orageux seront possibles. Maxima autour de 13 degrés dans le centre du pays. Vent faible à modéré de sud à sud-ouest. Dans l'ouest du pays, le vent s'orientera plus tard vers l'ouest ou l'ouest-nord-ouest. Des rafales autour de 60 km/h pendant les averses.

Ce mercredi, de l'air maritime plus frais et toujours instable, atteindra notre pays. Nous prévoyons donc un ciel très changeant avec des giboulées qui, surtout l'après-midi, pourront localement être accompagnées d'un coup de tonnerre. Des précipitations hivernales seront possibles sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud-ouest. De faibles gelées nocturnes seront possibles. Le gel au sol sera présent en de nombreux endroits durant la nuit. Ce jeudi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux. Il fera sec a l'exception de l'une ou l'autre averse. Les maxima relativement frais seront compris entre 4 degrés sur les sommets ardennais à 10 degrés en plaine. De faibles gelées nocturnes seront possibles surtout dans l'Est. Le gel au sol sera présent en de nombreux endroits durant la nuit. Vendredi, il fera généralement ensoleillé et sec. La plupart des nuages se cantonneront dans l'est et le nord-est du pays. Les maxima oscilleront autour de 13 degrés dans le centre. Samedi, nous prévoyons d'abord de larges éclaircies mais en cours de journée les champs nuageux seront plus nombreux et pourraient laisser échapper quelques gouttes sur l'est du pays. Les températures gagneront quelques degrés avec des maxima oscillant autour de 15 degrés. Dimanche, la nébulosité sera variable avec localement un risque de quelques gouttes. Les maxima atteindront 16 degrés. Lundi, les champs nuageux pourraient à nouveau être plus nombreux. Le faible risque d'une ondée persistera. Les maxima se situeront entre 9 et 15 degrés.