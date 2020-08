Prévisions météo: orages parfois INTENSES en approche

Après la chaleur, les orages sont attendus ce mercredi

Aujourd'hui, le temps sera d'abord généralement ensoleillé. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres et le risque d'orage local augmentera. Les orages pourront être intenses et être accompagnées de grêle. Les maxima oscilleront entre 29 degrés à la côte et 35 degrés dans l'intérieur, voire localement un peu plus. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de sud-est. Au littoral, une brise de mer de nord-nord-est s’enclenchera.

Cette nuit, la nébulosité sera variable à abondante et le risque d'orage se généralisera. Localement, les précipitations pourront être intenses et il y aura aussi un risque de grêle. Les minima, toujours très doux, oscilleront entre 17 degrés en Haute Ardenne et 22 degrés en plaine. Vent faible de direction variable ou de sud-est.

Temps moins chaud jeudi

La journée de jeudi débutera sous un temps généralement sec avec quelques éclaircies mais aussi quelques averses locales. Ensuite, l'atmosphère deviendra très instable et des orages éclateront en plusieurs endroits du pays; ils pourront localement conduire à des précipitations abondantes avec également un risque de grêle. Les maxima seront encore de l'ordre de 31 degrés dans le centre du pays, sous un vent souvent faible de secteur sud et plus tard de direction variable. A la côte, le vent soufflera généralement du secteur nord-est l'après-midi. Des rafales seront possibles sous les averses.

Il fera moins suffoquant et plus instable en fin de semaine

Vendredi, le ciel sera changeant avec, en cours de journée, quelques averses orageuses. Les maxima se situeront autour de 26 degrés dans le centre.

Samedi, la nébulosité sera également variable avec alternance de périodes ensoleillées et d'épisodes plus nuageux donnant localement lieu à une averse, essentiellement l'après-midi. Les maxima seront voisins de 25 degrés dans le centre.

Dimanche, le temps devrait rester sec une bonne partie de la journée avec régulièrement des périodes ensoleillées. Il fera temporairement un peu plus chaud avec des maxima autour de 28 degrés dans le centre. En fin de journée, le risque d'averses et d'orages augmentera depuis la France.