Prévisions météo: attention, les orages n'ont pas encore dit leur dernier mot

Aujourd'hui, le temps sera brumeux et le ciel très nuageux avec des averses ou des périodes de pluie. Dans les régions proches de la frontière néerlandaise, il fera plus sec et quelques éclaircies pourront se dessiner. Ailleurs, les averses s'intensifieront et pourront dégénérer en orage dans le courant de l'après-midi, surtout dans la moitié sud du pays. Les maxima se situeront entre 10 ou 11 degrés en Ardenne et 15 ou 16 degrés près de la frontière néerlandaise, avec des valeurs proches de 13 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré généralement de secteur nord-est.