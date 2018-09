Prévisions météo: aura-t-on vraiment un week-end estival ?

Il y a quelques jours, on évoquait des températures de 25 degrés pour ce week-end. Ce ne sera finalement pas le cas, mais le soleil devrait être bien présent.

La fin de semaine est plutôt maussade au niveau de la météo. On débute ce jeudi avec de la pluie sur l’est, elle est arrivée cette nuit. Il pleuvra encore faiblement sur l'Ardenne et la Lorraine, avec localement une visibilité réduite. Ailleurs, il fera généralement sec et nuageux.

Ensuite, de larges éclaircies s'étendront du littoral à la moitié nord- ouest. Durant l'après-midi, les nuages resteront très nombreux au sud du sillon Sambre-et-Meuse mais peu à peu le temps deviendra sec. Les maxima varieront entre 12 degrés en Hautes- Fagnes et 20 degrés dans le centre. Le vent restera faible à modéré de secteur nord.

Cette nuit il fera sec sur tout le pays. Les minima varieront entre 6 degrés en Hautes- Fagnes et 11 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 9 degrés dans le centre.



Du soleil vendredi et ce week-end

De belles périodes ensoleillées se partageront le ciel avec des nuages cumuliformes vendredi. Le temps restera sec et les maxima oscilleront entre 16 degrés en Ardenne et 21 degrés en Campine.

Le week-end prochain, le temps restera sec sous un ciel partagé entre soleil et nuages cumuliformes. Les matinées seront fraîches mais les températures dépasseront les 20 degrés en cours de journée dans de nombreuses régions.