Prévisions météo: AVEC ou SANS parapluie ce mardi?

Il faut encore attendre de la pluie ce matin, mais on se dirige vers un temps plus sec.

Aujourd'hui, le ciel sera d'abord très nuageux avec des périodes de pluie, surtout sur le centre et l'est. En cours d'après-midi, il fera plus sec à partir de l'ouest et des éclaircies gagneront le territoire depuis le littoral. Les températures seront comprises entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera généralement modéré.

Ce soir

Ce soir, il fera souvent sec avec de larges éclaircies. En cours de nuit, brumes, brouillards et nuages bas se formeront. Les minima évolueront entre 3 et 6 degrés sous un vent faible à modéré de sud.

Mercredi

Demain : temps sec, nuageux et doux

Demain, le temps restera sec avec une nébulosité généralement abondante et quelques éclaircies surtout l'après-midi. Les maxima, toujours doux pour la saison, se situeront entre 7 ou 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de sud à sud-est.

Un peu plus de soleil jeudi

Jeudi, une faible perturbation quittera notre pays via l'Allemagne et les Pays-Bas. A l'arrière, le temps deviendra souvent sec avec une alternance de périodes ensoleillées et de nuages bien qu'une faible averse reste possible. Les maxima évolueront peu avec des valeurs comprises entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés à la mer. Le vent de sud-ouest restera modéré.

Vendredi toujours doux et sec

Vendredi, il y aura d'abord de nombreux nuages. Ensuite, de larges éclaircies devraient s'étendre à de nombreuses régions, excepté sur le relief ardennais où le temps devrait rester gris. Il fera généralement sec avec des maxima qui seront compris entre 5 et 11 degrés. Le vent sera modéré, à la mer il deviendra assez fort, de secteur sud.

Retour de la pluie samedi

Samedi, surtout en matinée, nous prévoyons encore des éclaircies dans l'est et un temps sec dans la plupart des régions. Dans le courant de la journée, une zone de pluie atteindra l'ouest de notre pays et le temps deviendra gris et pluvieux. Maxima autour de 11 degrés dans le centre.

Météo instable pour dimanche

Dimanche, le temps devrait être nuageux et variable. Maxima un peu moins doux, de 4 à 9 degrés.