Prévisions météo: avec un mois d'avance, l'automne débarque ce week-end

Ce soir, le temps restera variable avec des averses. Puis cette nuit, des éclaircies se développeront et le temps deviendra temporairement plus calme et plus sec. Vers l'aube, le risque d'averses augmentera à nouveau à partir du littoral. Les minima se situeront entre 8 degrés en Hautes Fagnes à 13 degrés en plaine sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest.

Demain, un creux d'altitude sera axé sur notre pays et conduira à une atmosphère encore très instable. Des averses affecteront déjà la région côtière en début de journée, puis se développeront aussi dans l'intérieur des terres. Elles pourront localement être intenses et prendre un caractère orageux, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Il fera assez frais avec des maxima de 17 à 20 degrés. Le vent sera assez fort de nord-ouest à nord à la côte; dans l'intérieur du pays, il sera modéré, d'abord de secteur sud-ouest, avant de virer au secteur ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest. Les rafales jusque 50, voire 60 km/h.

Ce dimanche, le creux d'altitude quittera lentement notre pays par l'est; un flux de nord à nord-ouest d'air plus frais, en provenance de la Mer du Nord, affluera à l'arrière. Le ciel restera changeant avec d'abord encore des averses. Les maxima resteront généralement compris entre 16 et 19 degrés, sous un vent modéré, et assez fort au littoral, de secteur nord à nord-ouest.