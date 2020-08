Prévisions météo: averses et coups de tonnerre pour ce dernier week-end d'août

Dimanche, le creux d'altitude quittera lentement notre pays vers l'est. De l'air polaire instable et humide en provenance de la Mer du Nord affluera à l'arrière. Un coup de tonnerre restera possible. Le ciel restera changeant et de nouvelles averses traverseront le pays en cours de journée. Les maxima varieront entre 16 et 20 degrés avec un vent modéré de nord à nord-ouest, le long du littoral parfois assez fort.