Prévisions météo: bientôt la fin des averses?

Aujourd'hui, des pluies abondantes concerneront encore le sud-est du pays ce matin. Une courte période sèche interviendra ensuite en milieu de journée, puis une nouvelle zone de pluie envahira le pays en cours d'après-midi avec des précipitations parfois sous forme d'averses éventuellement orageuses. Maxima de 5 degrés en haute Ardenne à 8 ou 9 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, s'orientant ensuite au nord-ouest sur le centre et le nord-ouest du pays.

Ce soir, un temps plus sec reviendra sur le nord-ouest du pays avec des éclaircies. En Ardenne, la pluie se transformera en neige sur les hauts plateaux. Le temps sec et les éclaircies gagneront finalement toutes les régions au cours de la nuit avec formation de nuages bas en Ardenne. Minima de -2 degrés en haute Ardenne, 0 degré dans le centre du pays à +4 degrés en bord de mer. Risque de plaques de glace, surtout en Ardenne. Le vent modéré de nord-ouest reviendra à l'ouest. Le long du littoral, le vent sera assez fort à fort avec des pointes de 60 km/h.

Demain mercredi, la matinée sera assez froide avec des éclaircies et un risque de plaques de glace, surtout sur le sud-est du pays. Le ciel se couvrira en cours de journée avec quelques averses sur le nord et l'est, et un peu de neige en haute Ardenne. Le temps devrait rester généralement sec sur le centre et le sud-ouest du pays. Les maxima, en nette baisse par rapport aux jours précédents, se situeront entre 0 degré dans les Hautes Fagnes et 7 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest à nord-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h, voire 70 km/h le long du littoral.

Jeudi matin, des gelées seront encore possibles sous les éclaircies. Au fil des heures, la nébulosité augmentera, annonçant l'arrivée d'une zone de pluie en soirée sur l'ouest. La nuit suivante, la zone de précipitations s'enfoncera sur tout le pays avec quelques chutes de neige ou de neige fondante en Ardenne. Les maxima varieront entre 2 et 6 degrés avec un vent qui s'orientera entre le sud et le sud-ouest en devenant modéré.

Vendredi, la zone précipitations parfois hivernales s'évacuera vers l'est en cours de journée. Après son passage, le temps deviendra plus variable à partir de l'ouest avec quelques averses. un peu de neige ou de neige fondante restera possible en haute Ardenne. Maxima de 2 à 6 degrés avec un vent généralement modéré de sud-ouest.