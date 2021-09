Prévisions météo: bon, on s'en sort plutôt bien...

Aujourd'hui, la journée commencera avec beaucoup de nuages et quelques faibles pluies ou bruines par endroits. Dans le courant de la journée, davantage d'éclaircies apparaîtront, surtout dans le sud du pays. Dans le nord du pays, une averse locale sera possible. Les maxima varieront entre 18 degrés dans en Hautes Ardenne et 21-22 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, de sud-ouest à ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera sec partout avec des éclaircies qui s'élargiront dans le sud du pays. Dans le nord du pays, les nuages continueront à prédominer. Pendant la nuit, de la brume ou un banc brouillard local pourra se former. Les minima seront compris entre localement 5 degrés dans certaines vallées ardennaises et 14 degrés dans le nord du pays. Dans l'intérieur des terres, le vent sera faible, de direction sud-ouest ou variable. A la côte, le vent restera modéré de sud-ouest.