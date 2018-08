Prévisions météo: c'est le dernier jour de beau temps avant de sortir les PULLS

Selon l'IRM (institut royal météorologique), le temps va être plus frais et plus variable à partir de ce vendredi. Aujourd'hui, la journée débutera sous les nuages bas dans l'ouest et ces derniers pourront s'étendre jusque dans la partie centrale du pays. Dans la moitié est, il fera généralement ensoleillé après la dissipation de la brume et du brouillard local.

L'après-midi, le ciel se partagera des éclaircies et des champs nuageux. Dans le sud-est, on notera un risque d'une averse locale ou d'un orage isolé. En fin d'après-midi, la nébulosité augmentera depuis le littoral et sera suivie d'un risque de faibles pluies ou d'une ondée.

Les maxima s'échelonneront entre 22 ou 23 degrés dans l’ouest et 26 ou 27 degrés dans l'extrême sud-est. Le vent sera modéré, à parfois assez fort à la côte ,de sud-ouest, virant à l'ouest à sud-ouest.



Une météo plus fraîche dès demain matin

Vendredi, la nébulosité sera variable avec la possibilité de quelques averses. Dans le nord du pays, où ces averses seront plus intenses, un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima oscillant entre 17 degrés en Hautes Fagnes à 20 degrés en plaine. Le vent sera modéré, parfois assez fort à la Côte, de secteur ouest.



Situation atmosphérique générale

Un front froid associé à une dépression située au nord-ouest de la Norvège s’étire de la Scandinavie à l'Océan Atlantique en passant par la Mer du Nord et les Îles britanniques. Ce système perturbé progressera graduellement vers le sud-est.

A l'avant de ce front, circulent des courants océaniques subtropicaux assez humides dans lesquels se déplacent les restants de faibles perturbations et qui deviendra instable en journée. Le front même traversera le pays ce soir et cette nuit et sera suivi par une masse d'air maritime sensiblement plus fraîche et instable d’origine polaire.