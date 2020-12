Prévisions météo: c'est le retour de la pluie

Samedi, le temps sera d'abord généralement sec, avec des éclaircies tôt en matinée, qui pourraient même encore être larges en basse et moyenne Belgique. Ensuite, le ciel s'ennuagera à partir de l'ouest, annonçant l'arrivée de faibles pluies intermittentes l'après­-midi. Les maxima seront proches de 0°C en Hautes­ Fagnes, de 5°C dans le centre et de 7°C au littoral. Le vent sera généralement modéré et progressivement assez fort à la mer, de sud­-ouest. L'après­-midi, les rafales pourront atteindre 55 km/h.



Dans la soirée, le ciel deviendra très nuageux avec parfois de faibles pluies. En Ardenne, il s'agira de neige. En fin de nuit, les précipitations s'intensifieront sur le nord­-ouest du pays. Les minima varieront entre ­1°C en Hautes Fagnes et 6°C à la mer. Les rafales augmenteront de 60 km/h en soirée vers 70 à 80 km/h en fin de nuit dans l'est du pays et 80 à 90 km/h dans l'ouest. Dimanche, une perturbation active, associée à une dépression de tempête au nord de l'Écosse, traversera le pays à partir de l'ouest. Le ciel sera donc couvert avec des précipitations abondantes sous forme de pluie en plaine et sur le centre du pays. Sur le versant sud du relief ardennais, une accumulation de 15 à 20 centimètres de neige ne sera pas exclue. Les maxima seront compris entre 0°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 8°C en bord de mer.

