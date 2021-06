Prévisions météo: c'est le retour du soleil, mais pour combien de temps?

Ce dimanche, le temps restera sec sur la plupart des régions et le soleil s'imposera sur l'ouest et le centre du pays, d'après les prévisions de l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima se situeront entre 17°C en Hautes­ Fagnes et 22°C sur le centre.



Sur l'est, il y aura d'abord pas mal de nuages avec en Ardenne localement des brouillards épais. Des éclaircies s'y développeront ensuite progressivement l'après­-midi.

Dans la nuit, les nuages seront à nouveau nombreux sur la moitié est. De la brume ou du brouillard pourra aussi se former par endroits. Sur l'ouest, il y aura par contre peu de nuages. Il fera également souvent sec et ce, sur toutes les régions. Les minima atteindront de 8 à 13°C. Le vent sera faible de nord à nord­-nord­-ouest.

Lundi, le soleil s'imposera tout au long de la journée sur l'ouest avec quelques voiles d'altitude.

Sur les autres régions, la nébulosité sera d'abord abondante. En cours d'après-midi, les éclaircies devraient toutefois se développer très progressivement sur le centre. Sur l'est, le temps restera très nuageux à couvert avec la possibilité de quelques faibles averses localisées. Les maxima oscilleront entre 16°C en Hautes­ Fagnes et 23°C en plaine.

Mardi, le temps débutera avec de belles éclaircies. En cours de journée, celles-ci alterneront avec davantage de nuages, mais le temps restera sec à une ondée près. Les maxima seront compris entre 19°C en haute Ardenne ainsi qu'à la côte et 24°C en plaine.