Prévisions météo: c'est parti pour une vague de chaleur étouffante avec plus de 35 degrés

Préparez-vous à affronter une chaleur intense ! Le thermomètre va grimper jusqu'à 35 degrés aujourd'hui. Et cette canicule va durer plusieurs jours. L'IRM a émis une alerte orange "forte chaleur" pour l'ensemble du pays, excepté la Côte.

N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, de vous habiller léger et de vous enduire de crème solaire. Le mercure va s'affoler avec des températures supérieures à 30 degrés. L'Institut royal météorologique (IRM) a d'ailleurs émis jeudi un avertissement orange sur l'ensemble des provinces, excepté au littoral, à partir de ce vendredi pour plusieurs jours.

Aujourd'hui, le temps sera sec sous un ciel peu nuageux à serein. Les maxima, élevés, seront de l'ordre de 30 ou 31 degrés en Haute Ardenne ainsi qu'à la mer et atteindront jusqu'à 35 degrés voire localement un peu plus en Campine. A la côte, une brise de mer modérée se lèvera l'après- midi, indique l'IRM. En soirée, la chaleur persistera. Cette nuit, le ciel restera serein avec des minima de 16 à 20 degrés sur la plupart des régions.

Samedi, le temps restera sec et ensoleillé avec parfois quelques champs nuageux. Il fera très chaud avec des maxima de 28 degrés en bord de mer à 37 degrés en Campine. Dimanche, le temps sera à nouveau sec et ensoleillé avec quelques champs nuageux. Il fera toujours très chaud avec des maxima de 30 à 36 degrés, sous un vent généralement faible. Au littoral, le vent sera un peu plus présent.

De lundi à mardi, même si le risque de développement d'une averse orageuse grandira au fil des jours, il fera très chaud et même de plus en plus lourd. Les périodes ensoleillées se partageront le ciel avec des nuages cumuliformes. Les maxima resteront dans la même gamme que le week-end avec des valeurs de 30 à 35 degrés, voire un peu plus localement.

A partir de mercredi, les prévisions deviennent incertaines. Le temps restera probablement encore assez ensoleillé avec progressivement davantage de nuages en fin de journée et une augmentation du risque d'averses (orageuses). Les maxima devraient encore dépasser 30 degrés sur le centre du pays.