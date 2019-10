Prévisions météo: ça y est, nous allons tomber à 0°

Un anticyclone centré entre l'Islande et l’Écosse se déplacera progressivement vers la mer du Nord et l'Allemagne. Il influencera favorablement notre temps jusqu'à jeudi et sera à l'origine de courants polaires frais et plus secs sur notre pays.

Aujourd'hui, le temps restera sec sous un ciel d'abord nuageux mais les éclaircies s'élargiront à partir du nord du pays. Le temps deviendra alors ensoleillé sur le nord du pays tandis que le sud connaîtra un ciel partiellement nuageux. Les maxima atteindront de 7 à 12 degrés sous un vent faible à modéré de nord-est. Ce soir et la nuit suivante, le temps restera calme, sec et peu nuageux à serein. La masse d'air se rafraîchira assez nettement. En Ardenne, de faibles gelées seront d'ailleurs possibles alors que les minima évolueront entre 0 et +3 degrés ailleurs. En seconde partie de nuit, de la brume, du brouillard ou des nuages pourront se former en plaine.

Mercredi matin, les gelées pourront être assez généralisées au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Sur le centre, le mercure pourra également avoisiner 0 degré. Tout au long de la journée, le temps sera très souvent ensoleillé bien que des nuages élevés envahiront progressivement le pays par l'ouest en cours d'après-midi. Les maxima atteindront 6 degrés en Hautes-Fagnes et localement 11 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré de secteur est.

Jeudi, le temps restera sec avec beaucoup de soleil. Le matin, il fera froid avec des températures autour de 0 degré. Les maxima se situeront entre 7 et 11 degrés sous un vent faible à modéré d'est à sud-est.

Vendredi, une perturbation active traversera le pays d'ouest en est. Il fera très nuageux avec, d'abord, des périodes de faible pluie. L'après-midi, les pluies seront parfois modérées. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Haute Ardenne et 12 ou 13 degrés sur le centre et l'ouest. Le vent deviendra modéré de secteur sud ou sud-ouest.

Samedi, le ciel sera variable à très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses. Maxima proches de 15 degrés sur le centre sous un vent modéré à assez fort de secteur sud à sud-ouest.

Dimanche, une nouvelle zone de pluie traversera le pays d'ouest en est, suivie d'averses. Maxima de 15 degrés en plaine. Le vent deviendra assez fort à parfois fort de sud à sud-ouest.