Prévisions météo: ce beau temps est-il enfin parti pour durer?

Ce beau temps est-il enfin part pour durer? "On y croit", commente notre présentatrice météo Vanessa Matagne, qui parle d’une "toute petite parenthèse orageuse" qui devrait venir troubler cette belle semaine ensoleillée jeudi et vendredi. Ce week-end, le temps sera ensoleillé et sec, et ce jusqu’au début de la semaine prochaine.

Cet après-midi, le temps sera ensoleillé et assez chaud. Quelques cumulus de beau temps se développeront temporairement dans l'intérieur du pays. Le vent sera modéré d'est, faiblissant en soirée. Le long du littoral une brise modéré de nord-est rafraîchira l'atmosphère. Les températures varieront entre 19 degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 23 ou 24 degrés dans la plupart des autres régions.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps deviendra calme avec un ciel étoilé. Les températures redescendront entre 5 et 10 degrés en Campine et au sud du sillon Sambre et Meuse, voire même localement moins dans certaines vallées de l'Ardenne, et entre 10 et 12 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible d'est à sud-est.

Demain mardi, beau temps chaud et ensoleillé. Le vent faible d'est à sud-est deviendra modéré l'après-midi. Les températures atteindront 20 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 24 ou 25 degrés dans la plupart des autres régions. Le ciel sera généralement étoilé durant la nuit de mardi à mercredi. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est et les températures redescendront entre 7 et 12 degrés.

Mercredi, le temps sera chaud avec un ciel qui restera assez ensoleillé durant une grande partie de la journée. Les températures atteindront 20 ou 21 degrés en haute Ardenne et 26 ou 27 degrés sur l'ouest et le centre du pays. En fin d'après-midi ou en soirée, de l'air plus instable en provenance de la France envahira notre pays et les premières ondées orageuses devraient faire leur apparition sur le sud du pays et dans les régions proches de la France. Le vent sera généralement faible d'est à sud-est, s'orientant ensuit au sud. Le long du littoral, une brise modérée de nord-est se lèvera l'après-midi et rafraîchira l'atmosphère.

Jeudi, la nébulosité sera variable et quelques averses éventuellement orageuses éclateront par endroits. En cours de journée, le temps redeviendra plus sec sur l'ouest puis le centre du pays. Il fera encore assez chaud avec des maxima proches de 25 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible de direction variable.

Vendredi, la nébulosité restera variable et de nouvelles averses parfois orageuses éclateront sur le pays. Elles devraient être plus nombreuses et parfois assez fortes. Maxima proches de 23 degrés dans le centre du pays.

Samedi, le temps redeviendra plus sec et plus ensoleillé. Une petite averse isolée restera encore possible. Le vent sera modéré de nord et les maxima seront proches de 22 degrés dans le centre du pays.

Durant les journées de dimanche et lundi, le temps sera généralement sec et assez ensoleillé Les maxima se situeront aux alentours de 22 ou 23 degrés dans le centre du pays et le vent sera modéré de nord-est.