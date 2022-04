Prévisions météo: ce beau temps va-t-il durer?

Aujourd'hui, le temps restera sec et (assez) ensoleillé avec davantage de voiles d'altitude à partir de l'ouest en cours de journée. En fin d'après-midi, des nuages moyens envahiront l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 15 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 19 ou localement 20 degrés dans le centre. Le vent sera faible de secteur sud à sud-est puis de directions variées. A la côte, une brise de mer modérée de nord à nord-ouest se lèvera et fera perdre quelques degrés l'après-midi.

Ce soir et la nuit prochaine, nous prévoyons davantage de nuages élevés et moyens dans l'ouest tandis qu'ailleurs, on notera juste la présence de nombreux champs élevés. Le temps restera sec. Les minima varieront de -4 à +5 degrés en Ardenne et de 2 à 9 degrés ailleurs. Le vent sera faible et variable ou de secteur nord-ouest.

Mardi, des nuages de moyenne et de haute altitude seront principalement présents sur la Belgique. Davantage de nuages cumuliformes apparaîtront tout de même au fil des heures mais le temps restera sec à quelques faibles averses isolées près. Le risque de précipitations est un peu plus marqué sur les régions proches de la France. Les maxima se situeront entre 13 ou 14 degrés en Hautes Fagnes et à la mer, et 18 ou 19 degrés dans le centre. Le vent sera faible et variable, le plus souvent d'ouest à nord-ouest. Dans le courant de la journée, il s'orientera au secteur nord et, principalement au littoral, deviendra modéré.

Mercredi, de belles périodes ensoleillées alterneront avec des moments nuageux. Il s'agira principalement de nuages de moyenne et de haute altitude. Le temps restera sec. Les maxima se situeront autour de 12 degrés en Haute Belgique, de 14 ou 15 degrés à la mer et de 16 ou 17 degrés dans le centre. Un vent un peu sensible, modéré d'est à nord-est, est attendu.

Jeudi, il fera ensoleillé avec des champs de nuages élevés. Les maxima oscilleront entre 14 et 17 degrés sous un vent généralement faible de secteur est.