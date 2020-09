Prévisions météo: ce dernier week-end de l'été va tenir toutes ses promesses

Selon les prévisions de l'IRM, l'institut royal météorologique; il va faire beau et doux...

Ce matin, des nuages bas seront possibles par endroits. Ensuite, le temps deviendra ensoleillé partout. Les maxima se situeront entre 19 ou 20 degrés au littoral et localement 25 degrés en Lorraine belge, avec des valeurs de proches de 22 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur nord-est.

Ce soir et cette nuit se dérouleront sous un ciel pratiquement dégagé. Les températures descendront vers des valeurs de localement 7 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne,11 degrés dans le centre et 13 ou 14 degrés en Lorraine belge, sous un vent généralement modéré de secteur est à nord-est.

Vendredi

Demain, le temps restera ensoleillé. Les maxima se situeront autour de 21 degrés en bord de mer ainsi qu'en haute Ardenne, 24 degrés dans le centre et localement 26 degrés en Gaume. Le vent sera modéré de secteur est à nord-est.

Quid du week-end ?

Samedi, le temps sera d'abord ensoleillé malgré les voiles d'altitude. Dans le courant de l'après-midi, la nébulosité augmentera depuis la frontière française et quelques averses localisées, éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre, pourront éclater en soirée. Les maxima se situeront entre 21 et 26 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est en haute Belgique et modéré d'est à nord-est ailleurs.

Dimanche, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec, en cours de journée, quelques averses, éventuellement orageuses et plus probables dans les régions proches de la frontière française. Les maxima seront compris entre 20 degrés à la mer et 26 degrés dans l'extrême sud du pays. Le vent deviendra faible à modéré de nord-est.