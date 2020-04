Prévisions météo: ce lundi sera la plus belle journée de la semaine avant le retour de la PLUIE

Voici les prévisions météorologiques selon l'IRM (Institut Royal Météorologique). Ce lundi, un noyau dépressionnaire se formera sur le Golfe de Gascogne et remontera très progressivement vers le nord-est, atteignant notre pays demain matin. Il favorisera la mise en place d'un flux de sud-ouest océanique dirigeant une masse d'air plus instable et plus humide vers nos régions.

Aujourd'hui, la nébulosité augmentera avec une alternance entre éclaircies et passages nuageux. Le temps devrait toutefois rester sec sur la plupart des régions jusqu'en soirée. Les maxima gagneront quelques degrés par rapport à la veille avec des valeurs comprises entre 16 degrés au littoral et 22 degrés dans l'ouest. Le vent sera d'abord faible de secteur sud, puis il s'orientera au sud-ouest en devenant faible à modéré. Au littoral, une brise de mer se mettra en place l'après-midi avec un vent modéré de nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité augmentera depuis la frontière française avec localement le risque d'une averse. Le temps deviendra progressivement très nuageux et en fin de nuit, une perturbation atteindra l'ouest et le sud-ouest du pays avec des pluies plus régulières. Les minima resteront très doux, compris entre 8 et 12 degrés. Sur l'ouest du pays, le vent sera faible à modéré de secteur nord-est. Ailleurs, il sera faible à modéré de sud-est.

Quid des jours suivants?

Mardi en matinée, la nébulosité sera abondante avec la possibilité de quelques fortes averses. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu.

Durant après-midi, le temps deviendra plus sec avec quelques éclaircies.

Les maxima seront compris entre 13 degrés au littoral ou en Ardenne et 16 ou 17 degrés sur le centre. Le vent deviendra modéré de sud-ouest.

Mercredi, la nébulosité sera variable avec la possibilité de quelques averses locales, pouvant toujours être accompagnées d'un coup de tonnerre. En fin de journée, la nébulosité augmentera et sera suivie de pluie la nuit suivante. Maxima autour de 12 degrés en Haute Belgique, 14 degrés au littoral et 16 degrés dans l'intérieur du pays. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest.

Jeudi, le temps sera d'abord très nuageux avec de la pluie puis la nébulosité deviendra variable avec un risque de quelques fortes averses (parfois orageuses). Les maxima n'évolueront pas avec 11 degrés sur le relief ardennais, 13 degrés au littoral et 16 degrés sur le centre. Le vent sera modéré de secteur sud avant de s'orienter au sud-ouest.