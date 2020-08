Prévisions météo: ce pic de chaleur va-t-il durer?

Aujourd'hui, le temps restera sec dans la plupart des régions avec une alternance de passages nuageux et de belles périodes ensoleillées. Sur le sud-est et l'est du pays, quelques averses pourront encore se produire ce matin. A la côte, le temps deviendra bien ensoleillé en cours de journée. Les maxima se situeront entre 22 degrés en bord de mer et 31 degrés en Lorraine Belge avec des valeurs autour de 27 degrés sur le centre du pays. Le vent deviendra modéré de secteur ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera sec dans la plupart des régions avec de larges éclaircies. Sur le sud-est du pays, le risque d'averses se maintiendra. Les minima seront compris entre 14 et 18 degrés sous un vent faible à modéré qui reviendra du nord-ouest au sud-ouest.

Dimanche, la nébulosité sera variable et le temps restera sec à quelques ondées locales près. A la côte, le temps deviendra bien ensoleillé en cours de journée. Les maxima varieront de 20 degrés à la mer et en Haute Ardenne à 24 degrés en Lorraine Belge, sous un vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Lundi, la nébulosité sera d'abord variable à abondante avec des averses à partir de la côte, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Dans le courant de l'après-midi et en soirée, le temps deviendra sec à partir du nord-ouest avec de larges éclaircies. Le vent modéré d'ouest à sud-ouest s'orientera au nord-ouest en cours d'après-midi. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 21 ou 22 degrés dans le centre du pays.

Mardi, la journée débutera avec de généreuses éclaircies. En cours de journée, le ciel deviendra nuageux à très nuageux avec quelques précipitations

Mercredi, le ciel sera généralement nuageux et le temps restera sec à quelques de pluie près. Le sud du pays pourrait connaître davantage de soleil. Il fera plus chaud avec des maxima 22 degrés en Haute Belgique et 25 ou 26 degrés dans le centre du pays. Au littoral, le vent d'ouest à sud-ouest sera assez fort. Dans l'intérieur, il sera modéré.

Jeudi, le temps sera sec et généralement ensoleillé avec des nuages d'altitude. Il fera très chaud avec des maxima de 27 à 31 degrés dans l'intérieur du pays sous un vent modéré de sud-ouest. A la côte, une brise de mer se lèvera probablement et les maxima se situeront autour de 23 degrés.

Vendredi, le temps sera ensoleillé et très chaud avec quelques cumulus de beau temps. Les maxima seront compris entre 23 degrés à la côte et 34 degrés sur l'est du pays. Le vent sera généralement faible de diection variable; à la côte, probablement modéré de nord à nord-ouest.