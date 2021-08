Prévisions météo: ce temps pourri va-t-il encore durer?

Sabrina Jacobs, notre présentatrice météo était l'invitée sur notre plateau du RTLINFO 13H. Elle commentait la météo de ces deux derniers mois qui ont été reconnus comme l'été météorologique le plus humide depuis le début des mesures enregistrées en 1833, selon l'IRM.

Sabrina Jacobs nous a expliqué pourquoi les jours pluvieux semblent se ressembler.

"Cette situation dégradée interminable qui nous semble sans fin, nous la devons depuis des semaines à une configuration bien particulière, et à de la circulation d'éléments dans une haute atmosphère. C'est un peu technique. Il y a comme une récurrence de situations qui se reproduit et qui se reproduit encore et encore et qui entraîne à chaque fois la présence de dépression sur le nord-ouest de l'Europe. On l'a vu tout au long de l'été dans les bulletins météo, ces dépressions, elles nous amènent de l'air humide, de l'air qui vient de l'océan, de la mer du Nord, de la Manche. Alors forcément, comme cet air vient de l'océan. Il est plus frais. C'est la raison pour laquelle les températures sont largement en dessous des moyennes saisonnières."

Et Sabrina Jacobs de préciser qu'il ne s'agit pas d'un blocage: "Un blocage, ça voudrait dire que depuis le début de l'été, c'est toujours la même dépression qui est en place. C'est simplement à chaque fois un autre noyau dépressionnaire qui s'installe au même endroit et qui nous envoie la même situation."

Est-ce que cela va ENCORE durer?

C'est la question que tout le monde se pose. "Il n'y a pas vraiment de sortie nette de cette configuration qui s'annonce. C'est une tendance anticyclonique qui va se détacher ce week-end, plus précisément ce samedi mais ce sera pour une toute petite période. On espère qu'à partir de la deuxième partie de la semaine prochaine on entrera dans une situation plus favorable mais on espère seulement", conclut notre présentatrice météo.