Prévisions météo: cet après-midi, des averses accompagnées d'un orage dans certains endroits

Ce mercredi, il fera d'abord très nuageux à couvert avec des périodes de faibles pluies. L'après-midi, la nébulosité deviendra variable avec quelques éclaircies depuis l'ouest mais aussi des averses, localement intenses et accompagnées d'un orage, selon les prévisions de l'IRM, qui a émis une alerte jaune pour tout le pays, et ce dès cet après-midi à 14h, jusqu'à ce soir 22h. Les maxima varieront de 10 à 15 degrés. Le vent sera modéré de sud-sud-est tournant vers le sud-ouest avec un risque de rafales de 50 à 60 km/h.

Le numéro 1722 va ainsi être activé, en cas de tempête et d'orage, si personne n'est potentiellement en danger de mort, auquel cas il faut appeler les pompiers (112). Le SPF Intérieur rappelle que les pompiers interviennent en cas de danger pour les habitants ou des tiers, par exemple si un grand arbre menace de détruire une maison. "Toutefois, le service d'incendie n'est pas un service de bricolage ou de réparation. Ils ne viennent pas pour reposer vos tuiles correctement, pour réparer votre dôme de verre ou le toit du patio, pour dégager ou réparer votre gouttière, pour couper et enlever une branche ou un arbre tombé dans votre jardin. Pour cela, il faut appeler un professionnel qualifié au lieu du 1722".



Jeudi, le temps sera variable avec des périodes de pluie et des averses qui pourront être ponctuées d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes et jusqu'à localement 16 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur ouest à sud-ouest et même temporairement assez fort au littoral. Rafales attendues jusqu'à 50 km/h.