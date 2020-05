Prévisions météo: cet avant goût d'été va-t-il durer?

Aujourd'hui, une perturbation affaiblie traversera le pays d'ouest en est en cours de journée. Elle sera responsable d'une nébulosité souvent abondante donnant quelques pluies ou averses par endroits, surtout l'après-midi. Isolément, un coup de tonnerre n'est pas exclu, surtout sur la moitié est du pays. Les maxima oscilleront entre 21 degrés à la mer et 27 ou 28 degrés en Campine. Dans l'intérieur, le vent deviendra modéré de sud-sud-ouest, s'orientant à l'ouest. Au littoral, le vent sera modéré et plus tard parfois assez fort de sud-ouest. Rafales jusqu'à 50 km/h dans l'intérieur et jusqu'à 60 km/h à la mer.