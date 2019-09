Prévisions météo: cette semaine est FOUTUE, mais la suivante?

Aujourd'hui, le temps sera variable avec des averses sur de nombreuses régions, mais aussi quelques éclaircies. Vers le sud-ouest du pays, les averses seront moins nombreuses et le temps sera le plus souvent sec. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Haute Belgique et 17 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest puis nord-ouest. A la mer, il sera d'abord fort, puis deviendra modéré en cours de journée.

Ce soir, les dernières averses s'évacueront rapidement par l'est de notre pays. La nuit prochaine, le temps sera sec partout sous un ciel serein à peu nuageux.

Vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale locale, il fera sec et assez ensoleillé avec quelques voiles d'altitude. L'après-midi, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest. Dès la fin d'après-midi et en soirée, nous attendons de la pluie et des averses à partir du littoral. Les maxima seront compris entre 17 et 21 degrés sous un vent modéré, à la mer parfois assez fort, d'ouest à sud-ouest.

Samedi, le temps sera variable avec des éclaircies et de nombreuses averses qui pourront être accompagnées d'un coup de tonnerre. Sur le sud-est, il fera d'abord temporairement très nuageux à couvert et pluvieux. Les maxima se situeront entre 14 et 18 degrés sous un vent modéré, à la mer parfois assez fort, de nord-ouest à nord.

Dimanche, après une nuit assez fraîche avec localement formation de brume ou de brouillard, le ciel sera variable à parfois très nuageux avec des averses en provenance de la mer du Nord. Les maxima se situeront entre 13 et 18 degrés sous un vent modéré de nord-ouest à nord.

Lundi matin, il fera brumeux et frais en de nombreux endroits. Le temps sera d'abord assez calme et sec, mais la nébulosité augmentera rapidement à partir du littoral avec risque de quelques pluies. Les maxima évolueront entre 15 et 19 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest à ouest.

Mardi, le temps sera partiellement à très nuageux avec parfois de la pluie ou des averses. Les maxima se situeront entre 13 et 18 degrés. Il fera peu venteux.

Mercredi, une nouvelle zone de pluie semble aborder notre depuis l'ouest encours de journée ou en soirée. Avant la perturbation, sous un vent de sud-ouest qui se renforce, les températures pourront atteindre les 20 degrés sur le centre du pays.