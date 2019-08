Prévisions météo cette semaine: on va profiter de l'été jusqu'au bout, malgré quelques risques d'orages

L'institut royal de météorologie nous annonce des jours à venir globalement très bons avec des températures élevées qui pourraient dépasser les 30°C localement certains jours. Toutefois, on évitera sans doute pas des averses orageuses en milieu de semaine

Lundi, le temps sera généralement ensoleillé. En cours d'après-midi,principalement sur l'est du pays, formation de quelques cumulus avec parfois une averse orageuse. Les maxima oscilleront entre 27 degrés en Hautes Fagnes et 30 à 32 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera faible et variable. A la mer, il deviendra modéré de nord-est. En soirée, il pourrait encore y avoir une averse éventuellement orageuse dans l'Est, mais la nuit suivante, le ciel deviendra pratiquement serein sous des minima compris entre 14 et 19 degrés.

Mardi, la matinée sera d'abord très ensoleillée. Ensuite, des voiles d'altitude et des nuages cumuliformes se développeront. Le risque d'une averse orageuse augmentera d'abord sur le relief ardennais l'après-midi, puis il pourra s'étendre à d'autres régions en fin de journée et en soirée. Les maxima resteront élevés avec des valeurs comprises entre 27 degrés en Hautes Ardenne et 31 voire localement 32 degrés sur les régions de plaine. Le vent sera faible de secteur sud ou sud-est. A la mer, il pourra s'orienter au nord-est.

Mercredi

Mercredi, après une matinée assez ensoleillée, de nouveaux nuages cumuliformes se développeront et alterneront probablement encore avec de larges éclaircies. Le risque de précipitations (orageuses) augmentera surtout en fin de journée et la nuit suivante, d'abord sur la moitié ouest du pays. Les maxima seront compris entre 24 et 30 ou 31 degrés. Le vent deviendra modéré de secteur sud-ouest, nord-ouest au littoral.

Jeudi

Jeudi, le temps deviendra plus variable sous un ciel partiellement nuageux avec un risque de quelques averses se maintenant surtout sur le centre et l'est du pays. Sur l'ouest, il devrait faire plus sec avec des éclaircies assez larges l'après-midi. Les maxima seront en nette baisse, compris entre 20 et 24 degrés. Le vent sera modéré, éventuellement assez fort au littoral, de secteur ouest à sud-ouest.

Vendredi, le temps deviendra à nouveau plus sec, mais les nuages pourront être plus nombreux par moments. Maxima de 18 à 23 degrés. Le vent sera modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Samedi

Samedi, le soleil devrait faire un retour en force avec de larges périodes ensoleillées, quelques nuages et un très faible risque d'une averse. Les maxima seront en hausse avec des valeurs proches de 25 degrés sur le centre du pays.

Dimanche

Dimanche, nous devrions conserver le même type de temps avec peut-être un peu plus de nuages et un risque d'averses un peu plus important. Les températures seront toujours estivales, proches de 25 à 26 degrés sur le centre.