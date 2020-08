Prévisions météo: chaud chaud chaud... mais attention aux orages également

L'avertissement rouge émis par l'IRM concernant les fortes chaleur reste en vigueur ce mardi, principalement dans les zones de basse altitude et en ville.

La journée de ce mardi sera à nouveau marquée par un temps très chaud avec des périodes ensoleillées mais parfois aussi pas mal de nuages. Principalement cet après-midi, des orages de chaleur pourront à nouveau éclater localement avec risque de pas mal de précipitations et éventuellement de grêle. Les maxima seront compris entre 30 et 35 ou 36 degrés, en fonction des éclaircies. Le vent sera faible à parfois modéré de direction variable ou de secteur est. L'après-midi, une brise modérée de nord-est se lèvera au littoral.

L'alerte rouge reste en vigueur ce mardi et cette alerte pourrait éventuellement être prolongée cette après-midi/soir à mercredi (provisoirement mis en orange). Notons que pour les provinces de l'est du pays, les températures seront élevées sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes.

Ce soir et la nuit prochaine, à nouveau très doux avec des minima de 18 à 23 degrés. Le ciel sera partiellement nuageux et des foyers orageux localisés subsisteront, principalement le soir. Par endroits, il y aura risque de beaucoup de précipitation et éventuellement de grêle. Le vent sera faible à modéré et s'orientera partout au secteur est à sud-est.

Chaleur toujours et instabilité pour mercredi

Ce mercredi, le temps sera encore assez ensoleillé mais instable. En cours de journée, le risque d'orages localisés augmentera. Il fera à nouveau très chaud avec des maxima de 28 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 34 ou 35 degrés dans le centre, voire localement un peu plus. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est; à la côte, il virera au secteur nord-nord-est.

Jeudi, le risque d'orage augmentera à partir du sud-ouest. Les averses pourraient être intenses. Les maxima seront encore compris entre 26 ou 27 degrés à la côte et 31 degrés dans le nord-est.

Vendredi, nous prévoyons encore des périodes d'averses. Les maxima seront compris entre 24 degrés à la côte ainsi qu'en Ardenne, et 27 degrés en Campine, sous un vent modéré de sud à sud-ouest.

Week-end toujours variable

Samedi, le ciel restera changeant avec risque d'une ondée locale. Le temps restera toutefois sec en beaucoup d'endroits. Les maxima seront compris entre 22 et 26 degrés.

Dimanche, la nébulosité sera également variable. Le temps deviendra souvent sec, mais en fin de journée le risque d'averses (orageuses) augmentera. Il fera temporairement un peu plus chaud avec des maxima de 23 à 28 degrés ou localement un peu plus.